AntoVitiello : Ultimo test amichevole finito 6-1 ma le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di #Tonali. Problema in… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | @acmilan, le condizioni di #Tonali e #Messias dopo l’amichevole con il @LRVicenza - sportli26181512 : Milan, le condizioni di Tonali dopo il ko col Vicenza: Milan in ansia per Sandro Tonali. Il centrocampista rossoner… - News24_it : Milan, le condizioni di Tonali dopo il ko col Vicenza: cosa filtra verso il debutto con l'Udinese -… - Milannews24_com : Allarme Tonali: contro il Vicenza il centrocampista esce anzitempo, le condizioni -

Commenta per primo Ilsi prepara alla ripresa del campionato un convincente 6 - 1 al Vicenza. Nell'amichevole di ... LE- A frenare l'entusiasmo però sono ledi Sandro Tonali: ......in uscita dal Tottenham e che nel corso delle ultime settimane era stato anche in orbita. ...diritto di riscatto fissato a 10 milioni (che diventa obbligo al verificarsi di determinate).L'infortunio di Sandro Tonali preoccupa il Milan che dovrà rivedere i suoi piani: come cambia la strategia sul mercato dei rossoneri.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...