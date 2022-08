Milan, Kjaer capitano: la voglia del danese di essere titolare. SONDAGGIO: con Tomori meglio lui o Kalulu? (Di domenica 7 agosto 2022) Classe 1989, contratto con il Milan fino al 2024, oggi Simon Kjaer ha guidato la difesa rossonera nel test vinto per 7-1 dalla squadra di Stefano... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Classe 1989, contratto con ilfino al 2024, oggi Simonha guidato la difesa rossonera nel test vinto per 7-1 dalla squadra di Stefano...

AntoVitiello : Dopo otto mesi entra in campo #Kjaer Bellissima notizia per il #Milan Grande giocatore e grande leader - lucabianchin7 : Duecento minuti a #MarsigliaMilan, già file agli ingressi e (parecchie) decine di tifosi fuori dallo stadio. C’est… - sportli26181512 : Milan, Kjaer capitano: la voglia del danese di essere titolare. SONDAGGIO: con Tomori meglio lui o Kalulu?: Classe… - guidelg71 : RT @Alebr84: il Milan convince gioca domina gli avversari nel gioco arriva CDK dopo anni organico campione d’italia con aggiunta di CDK Adl… - MikeMaignaning : XI combinata Milan riserve- Manchester United onesta e non talebana: Tatarusanu Florenzi Kja… -