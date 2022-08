Milan, guaio Tonali: Pioli ha già pronto il piano B per l’esordio (Di domenica 7 agosto 2022) Brutte notizie per Stefano Pioli. I ieri due infortuni durante la partita contro il Vicenza, uno è Sandro Tonali. pronto il ‘piano B’. Ieri una brutta notizia in casa Milan, che ora tiene i tifosi in apprensione. La vittoria in amichevole con il Vicenza (6-1) è coincisa anche con una serata dove l’allenatore dei rossoneri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) Brutte notizie per Stefano. I ieri due infortuni durante la partita contro il Vicenza, uno è Sandroil ‘B’. Ieri una brutta notizia in casa, che ora tiene i tifosi in apprensione. La vittoria in amichevole con il Vicenza (6-1) è coincisa anche con una serata dove l’allenatore dei rossoneri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CalcioPillole : #Milan, infortunio per #Tonali: rischio stiramento, salta l'#Udinese. - MomentiCalcio : #Milan: infortunio nell'amichevole col Vicenza. Brutto guaio per #Pioli - zazoomblog : Guaio Milan: Giroud salta il Vicenza per infortunio - #Guaio #Milan: #Giroud #salta #Vicenza - serieAnews_com : #Milan, guaio muscolare per #Tonali. Debutto di #SerieA a forte rischio - ZonaBianconeri : RT @berttrauttman: #Juventus Il guaio fisico di #Pogba obbliga a prendere un centrocampista in più del previsto Se Paredes era x un ruolo… -