Milan a valanga sulla Pergolettese | tripletta in ventisei minuti per De Ketelaere

(Di domenica 7 agosto 2022) Tutto facile per ilnel test amichevole a porte chiuse andato in scena aello contro la, squadra militante in Serie C. I rossoneri hanno vinto per 7-1 nell’ultima sgambata prima dell’avvio del campionato di Serie A. Scatenato il belga Charles De, a cui sono bastatiper andare a segno con lache ha aperto il tabellino. Il primo tempo è terminato sul cinque a zero grazie alle reti di Lazetic e Pobega. Nella ripresa il risultato si è ulteriormente arrotondato in favore dei padroni di casa ancora con Lazetic e con il gol definitivo di Adli. Nel finale c’è stato spazio anche per la rete della bandiera ospite di Bevilacqua. SportFace.

sportface2016 : #Milan a valanga sulla #Pergolettese: tripletta in ventisei minuti per #DeKetelaere - Francereale97 : Inter e Fiorentina KO, Milan a valanga e Napoli solo pari. A mio modesto parere ci troveremo di fronte un campionat… - zazoomblog : Vicenza-Milan 1-6 dopo 90?: rossoneri a valanga dopo lo spavento iniziale - #Vicenza-Milan #rossoneri #valanga - infoitsport : Amichevole Vicenza-Milan 1-6: valanga rossonera - igorducati : RT @PianetaMilan: #VicenzaMilan 1-6 dopo 90': rossoneri a valanga dopo lo spavento iniziale - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https… -

Ilha travolto per 6 - 1 il Vicenza , squadra che milita in Serie C , in un'amichevole giocata allo stadio Romeo Menti di Vicenza . Dopo l'iniziale vantaggio dei veneti segnato da Rolfini dopo 19 ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "sul Vicenza nel ...Ultimi test in serie A prima dell'inizio del massimo campionato fissato per il prossimo week end. A valanga i rossoneri ...I rossoneri vincono per 6-1 al Menti. De Ketelaere esordisce nell'ultimo quarto d'ora colpendo un palo. Tonali difficilmente ci sarà in campionato contro l'Udinese.