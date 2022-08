Milan, 15 minuti per De Ketelaere. E Tomori carica: “Vogliamo iniziare forte” (Di domenica 7 agosto 2022) 15 minuti per De Ketelaere nella gara tra Vicenza e Milan: al termine del match Tomori ha dato la carica in vista dell'inizio del campionato Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) 15per Denella gara tra Vicenza e: al termine del matchha dato lain vista dell'inizio del campionato

MCriscitiello : Vicenza-Milan 1-6. Risultato finale. Gli ultimi tre minuti il segnale da Vicenza è saltato per la forte pioggia che… - tvdellosport : ???? MILAN, LA PRIMA DI DE KETELAERE Quindici minuti per Charles De Ketelaere nella sfida tra Vicenza e Milan: ques… - gippu1 : Aspettando #DeKetelaere, la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in serie A solo per cinque minuti (più rec… - AndreaBonacalza : RT @russ_mario1: @startoto1984 Se Maldini non condivide il progetto, in 10 minuti prende e se ne va. Non ha certo bisogno di rimanere al Mi… - russ_mario1 : @SimoneVazzana Siamo sempre là. Se fa schifo come scrivete ogni giorno, Maldini ha la possibilità di dimettersi in… -