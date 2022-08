Meteo | Mario Giuliacci | Contrasto termico Rischio grandine e vento | ecco dove

(Di domenica 7 agosto 2022) Cosa ci aspetta nelle prossime settimane di agosto? Il caldo e l'afa delle ultime settimane ci abbandoneranno definitivamente o ci sarà presto una nuova ondata? A rispondere alla domanda è: "Domenica la risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin oltre la Scandinavia, ha il compito di innescare di risposta la discesa di aria più fresca e instabile in quota. Essa proviene dall'Europa nordorientale in direzione del bacino del Mediterraneo.quindi che già nel fine settimana godremo di un primo break temporalesco, specie sull'arco alpino e sulle regioni del Nord". Avremo, insomma, una piccola tregua dal caldo. Il clima sarà fresco anche all'inizio della settimana prossima. Comincerà così una fase più movimentata. Il possibile...

Giuliacci: "Cosa si innesca da oggi", in Italia può accadere di tutto. La quinta ondata di caldo determinata dall'Anticiclone Africano sta per terminare. Stando alle ultime previsioni del colonnello Giuliacci, dovremmo essere dinanzi a una svolta in tutta Europa: 'Domenica la risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin oltre la Scandinavia, ha il compito di...