Meteo, "fenomeni violenti e nubifragi": cosa accadrà tra poche ore (Di domenica 7 agosto 2022) Un brusco peggioramento Meteo, nel corso delle prossime ore di oggi, domenica 7 agosto. Questo è quanto prevedono gli esperti di 3bMeteo.com nel loro ultimo bollettino: "L'anticiclone africano sta mostrando i primi segnali di invecchiamento e dai quadranti nordorientali lascia affluire correnti relativamente più fresche che raggiungono il Mediterraneo centrale e parte d'Italia. Il contrasto tra le diverse masse d'aria sarà causa di temporali anche violenti su buona parte delle regioni settentrionali nel corso della giornata, ma anche su alcune zone interne del Centro-Sud e delle isole maggiori". Come diretta conseguenza, un calo delle temperature sulle regioni del Nord, mentre il caldo resterà ancora opprimente al Centro e al Sud. Per quel che riguarda il maltempo. i temporali "insisteranno in mattinata sulla Val Padana ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Un brusco peggioramento, nel corso delle prossime ore di oggi, domenica 7 agosto. Questo è quanto prevedono gli esperti di 3b.com nel loro ultimo bollettino: "L'anticiclone africano sta mostrando i primi segnali di invecchiamento e dai quadranti nordorientali lascia affluire correnti relativamente più fresche che raggiungono il Mediterraneo centrale e parte d'Italia. Il contrasto tra le diverse masse d'aria sarà causa di temporali anchesu buona parte delle regioni settentrionali nel corso della giornata, ma anche su alcune zone interne del Centro-Sud e delle isole maggiori". Come diretta conseguenza, un calo delle temperature sulle regioni del Nord, mentre il caldo resterà ancora opprimente al Centro e al Sud. Per quel che riguarda il maltempo. i temporali "insisteranno in mattinata sulla Val Padana ...

