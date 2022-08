Meteo, anticiclone in crisi: arriva la scossa all’estate (Di domenica 7 agosto 2022) L’anticiclone africano Lucifero sta entrando in crisi, con il Meteo che nella prossima settimana cambierà radicalmente: cosa sta succedendo sulla penisola. La situazione Meteorologica in Italia rischia di essere letteralmente capovolta. Infatti dopo questa domenica avremo una vera e propria scossa all’estate. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo sul Paese e come cambia il quadro L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 agosto 2022) L’africano Lucifero sta entrando in, con ilche nella prossima settimana cambierà radicalmente: cosa sta succedendo sulla penisola. La situazionerologica in Italia rischia di essere letteralmente capovolta. Infatti dopo questa domenica avremo una vera e propria. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo sul Paese e come cambia il quadro L'articolo proviene da Inews24.it.

