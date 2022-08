Mercato Roma, due nomi in pole per la difesa: le ultime (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo i botti rappresentati dall’arrivo di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, il Mercato della nuova Roma di José Mourinho sembrerebbe avere altri colpi in serbo. I giallorossi infatti sarebbero al lavoro per rinforzarsi anche nel reparto arretrato e chiudere così la sessione di calcioMercato con un ulteriore innesto. Stando a quanto riferito dal”Corriere della Sera“, la dirigenza Romanista avrebbe individuato 2 profili ideali per il nuovo difensore giallorosso: Eric Bailly e Dan Axel Zagadou. Roma CalcioMercato Difensori Il centrale ivoriano del Manchester United ed il francese ex-Borussia Dortmund sarebbero dunque i nomi più papabili e di maggior gradimento per Pinto ed il tecnico portoghese. Sia per l’ivoriano che per Zagadou, l’affare potrebbe essere ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo i botti rappresentati dall’arrivo di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, ildella nuovadi José Mourinho sembrerebbe avere altri colpi in serbo. I giallorossi infatti sarebbero al lavoro per rinforzarsi anche nel reparto arretrato e chiudere così la sessione di calciocon un ulteriore innesto. Stando a quanto riferito dal”Corriere della Sera“, la dirigenzanista avrebbe individuato 2 profili ideali per il nuovo difensore giallorosso: Eric Bailly e Dan Axel Zagadou.CalcioDifensori Il centrale ivoriano del Manchester United ed il francese ex-Borussia Dortmund sarebbero dunque ipiù papabili e di maggior gradimento per Pinto ed il tecnico portoghese. Sia per l’ivoriano che per Zagadou, l’affare potrebbe essere ...

