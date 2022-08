“Meghan come la Principessa Diana”: i gesti per Harry che lo confermano (Di domenica 7 agosto 2022) Meghan Markle è stata e continua a essere uno dei personaggi più divisivi che abbiano messo mai piede nella Royal Family britannica. come accade in casi del genere, c’è chi la ama e la osanna come esempio da seguire e chi, al contrario, la detesta e vede nell’ex attrice un’arrivista, nonché la causa della rottura tra il Principe Harry e il suo lignaggio. Cosa che è, di fatto, avvenuta e che alcuni insider hanno insinuato fosse il piano della (ex) Duchessa di Sussex fin dal principio. Ne sono state dette sul suo conto, specialmente dopo l’intervista-shock rilasciata a Oprah Winfrey. Lei e il marito hanno accusato senza mezzi termini la Royal Family e da quel momento nulla è stato più lo stesso. La fuga in America, la nascita dei figli lontano dai Windsor, la volontà di entrare in politica. E ancora la depressione, il ... Leggi su dilei (Di domenica 7 agosto 2022)Markle è stata e continua a essere uno dei personaggi più divisivi che abbiano messo mai piede nella Royal Family britannica.accade in casi del genere, c’è chi la ama e la osannaesempio da seguire e chi, al contrario, la detesta e vede nell’ex attrice un’arrivista, nonché la causa della rottura tra il Principee il suo lignaggio. Cosa che è, di fatto, avvenuta e che alcuni insider hanno insinuato fosse il piano della (ex) Duchessa di Sussex fin dal principio. Ne sono state dette sul suo conto, specialmente dopo l’intervista-shock rilasciata a Oprah Winfrey. Lei e il marito hanno accusato senza mezzi termini la Royal Family e da quel momento nulla è stato più lo stesso. La fuga in America, la nascita dei figli lontano dai Windsor, la volontà di entrare in politica. E ancora la depressione, il ...

