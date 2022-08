Mediaset nuovo rimpasto| Palinsesti ribaltati: i vertici corrono ai ripari dopo l’annuncio (Di domenica 7 agosto 2022) La concorrenza si muove e Mediaset insegue. Vediamo insieme le decisioni prese nelle ultime ore sui Palinsesti. Mediaset logoMediaset sta spiazzando tutti in questi ultimi giorni con un rimpasto totale del suo palinsesto, tanto che il pubblico resta disorientato ogni settimana. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nei vertici della rete. Sta per ricominciare la battaglia a colpi di share tra Mediaset e Rai. In particolare sono loro ad essere in diretta concorrenza, anche se alcune fasce orarie sono assolutamente intoccabili per ciascuna. Per quanto riguarda Mediaset il primo pomeriggio che parte con le soap e si conclude con Uomini e Donne, resta la fascia da battere. Rai 1 schiera Il paradiso delle signore solamente alle ore 15.55 e a seguire La ... Leggi su specialmag (Di domenica 7 agosto 2022) La concorrenza si muove einsegue. Vediamo insieme le decisioni prese nelle ultime ore suilogosta spiazzando tutti in questi ultimi giorni con untotale del suo palinsesto, tanto che il pubblico resta disorientato ogni settimana. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo neidella rete. Sta per ricominciare la battaglia a colpi di share trae Rai. In particolare sono loro ad essere in diretta concorrenza, anche se alcune fasce orarie sono assolutamente intoccabili per ciascuna. Per quanto riguardail primo pomeriggio che parte con le soap e si conclude con Uomini e Donne, resta la fascia da battere. Rai 1 schiera Il paradiso delle signore solamente alle ore 15.55 e a seguire La ...

