Marc Cucurella pagato dal Chelsea 72,5 milioni di euro: qualcuno dica agli inglesi che non siamo al pub (Di domenica 7 agosto 2022) Secondo terzino più pagato della storia, quinto se si allarga la platea genericamente ai difensori: Marc Cucurella costato al Chelsea 72,5 milioni di euro rappresenta uno degli acquisti più onerosi di sempre in quel ruolo. Già, finora se si guarda ai terzini solo Lucas Hernandez è costato più: per prenderlo dall’Atletico Madrid, il Bayern Monaco ha sborsato 80 milioni di euro. Parlando di difensori tout court invece davanti a Cucurella ci sono Maguire, pagato 87 milioni di euro dallo United, De Ligt, preso per 85 milioni dalla Juventus e Van Dijk per cui il Liverpool ha sborsato 84,6 milioni. Basti pensare che Cucurella è costato più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Secondo terzino piùdella storia, quinto se si allarga la platea genericamente ai difensori:costato al72,5dirappresenta uno degli acquisti più onerosi di sempre in quel ruolo. Già, finora se si guarda ai terzini solo Lucas Hernandez è costato più: per prenderlo dall’Atletico Madrid, il Bayern Monaco ha sborsato 80di. Parlando di difensori tout court invece davanti aci sono Maguire,87didallo United, De Ligt, preso per 85dalla Juventus e Van Dijk per cui il Liverpool ha sborsato 84,6. Basti pensare cheè costato più ...

ChampionsLeague : New Chelsea defender Marc Cucurella ?? #UCL - Ekremkonur : ?? Marc Cucurella ?? Chelsea ? #CFC ??? #BHAFC - Chelsea_FL : Cristiano Ronaldo and Marc Cucurella in the same #Chelsea team??? - Simpleaoy : RT @ChampionsLeague: New Chelsea defender Marc Cucurella ?? #UCL - MarioMohenz : RT @ChampionsLeague: New Chelsea defender Marc Cucurella ?? #UCL -