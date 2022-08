Maratea patrimonio mondiale dell’Umanità | l’appello di Maimone

(Di domenica 7 agosto 2022) Il giornalista Biagio, originario di, segretario del Club del Marketing e della Comunicazione e direttore del comitato ufficio stampa dell'Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, chiede a Audrey Azoulay, direttrice dell'Unesco, in veste di estimatore della sua terra originaria, di proclamare la città lucanadell'Umanità, ponendo in luce la poesia insita nell'identità di, che inneggia alla sua innata bellezza naturalistica.ama definire"La Cittadella verde" in quanto essa, da sempre, protegge la sua natura rigogliosa con azioni tese ad impedire uno sviluppo edilizio selvaggio e qualsiasi gesto vandalico individuale e collettivo che possa danneggiarla. E' ben evidente comepossa ...

Agenzia askanews

