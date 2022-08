Mara Venier, che mestiere faceva prima del successo? Ecco i dettagli (Di domenica 7 agosto 2022) Con il suo stile di conduzione affettuoso e divertente, Mara Venier è riuscita a conquistare il cuore di tutti i suoi spettatori. In pochi, però, sanno che prima di raggiungere la celebrità ha avuto una professione completamente diversa. Vediamo di cosa si tratta Zia Mara ha scritto un' interessante autobiografia dove ha svelato parecchi retroscena sulla sua vita privata. I suoi celebri amori, infatti, sono stati gli argomenti principali di diverse riviste scandalistiche per lunghi anni. Proprio nel suo libro, ad esempio, ha appunto raccontato del breve matrimonio che ebbe con il celebre Jerry Calà. In molti sanno, infatti, che l’attore abbia tradito la buona Mara più d’una volta. L’episodio più eclatante, addirittura, è avvenuto proprio il giorno delle loro nozze. Stando alle parole della ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 7 agosto 2022) Con il suo stile di conduzione affettuoso e divertente,è riuscita a conquistare il cuore di tutti i suoi spettatori. In pochi, però, sanno chedi raggiungere la celebrità ha avuto una professione completamente diversa. Vediamo di cosa si tratta Ziaha scritto un' interessante autobiografia dove ha svelato parecchi retroscena sulla sua vita privata. I suoi celebri amori, infatti, sono stati gli argomenti principali di diverse riviste scandalistiche per lunghi anni. Proprio nel suo libro, ad esempio, ha appunto raccontato del breve matrimonio che ebbe con il celebre Jerry Calà. In molti sanno, infatti, che l’attore abbia tradito la buonapiù d’una volta. L’episodio più eclatante, addirittura, è avvenuto proprio il giorno delle loro nozze. Stando alle parole della ...

zazoomblog : Mara Venier villa da sogno a Santo Domingo. Vacanze insieme a LUI - #Venier #villa #sogno #Santo #Domingo. - icar0archive : Annalisa Dieci ultime volte 10 Nuda10 Sanremo 2021 ~Nali Mara Venier Domenica In - MARIDL18 : Io voto chi ammazzera' il canone Rai.... Praticamente 18€ in bolletta (lug-ago) x vedere filmati degli anni 60 e Ma… - vitadafanboy : MA IN CHE SENSO MARA VENIER CHE RIDE HA FATTO UN MILIONE DI VIEWS - DarioFanciullo : -