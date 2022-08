Manchester United: ‘Una vera delusione, impariamo la lezione e ripartiamo’ | Estero (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 23:39:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Peggio di così non poteva iniziare l’esperienza di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, sconfitto dal Brighton. Queste le sue parole alla BBC Sport: “È un lavoro infernale. Dobbiamo lavorare sodo, analizzare e poi andare avanti. È una battuta d’arresto, oltre che una vera delusione. Sapevo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile. Abbiamo regalato due gol e l’organizzazione non è stata buona. È chiaro che nel secondo tempo abbiamo fatto meglio a centrocampo con Eriksen più arretrato e Ronaldo davanti. Abbiamo creato e Rashford ha avuto due buone occasioni: è un peccato non aver segnato. Non sono soddisfatto per niente, dovremo fare meglio. Dobbiamo imparare rapidamente la lezione. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 23:39:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Peggio di così non poteva iniziare l’esperienza di Erik ten Hag sulla panchina del, sconfitto dal Brighton. Queste le sue parole alla BBC Sport: “È un lavoro infernale. Dobbiamo lavorare sodo, analizzare e poi andare avanti. È una battuta d’arresto, oltre che una. Sapevo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile. Abbiamo regalato due gol e l’organizzazione non è stata buona. È chiaro che nel secondo tempo abbiamo fatto meglio a centrocampo con Eriksen più arretrato e Ronaldo davanti. Abbiamo creato e Rashford ha avuto due buone occasioni: è un peccato non aver segnato. Non sono soddisfatto per niente, dovremo fare meglio. Dobbiamo imparare rapidamente la. ...

