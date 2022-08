Manchester United-Brighton, Cristiano Ronaldo parte dalla panchina (Di domenica 7 agosto 2022) Cristiano Ronaldo non è tra i titolari scelti da ten Hag per la prima partita di Premier League, contro il Brighton. Nella formazione diffusa sui social dello United, il nome del campione portoghese non compare. L’elenco dei giocatori scelti dal tecnico è il seguente: De Gea, Maguire, Martinez, B. Fernandes, Rashford, Eriksen, Fred, Dalot, Shaw, Sancho, McTominay. Confirmed: today’s United line-up #MUFC #MUNBHA — Manchester United (@ManUtd) August 7, 2022 Ronaldo è in panchina. Una sorta di punizione per il comportamento in occasione dell’ultima amichevole? Ten Hag lo aveva definito “inaccettabile“, aggiungendo che non lo avrebbe fatto passare sotto silenzio. Salvo, qualche giorno dopo, dirsi entusiasta del portoghese. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022)non è tra i titolari scelti da ten Hag per la prima partita di Premier League, contro il. Nella formazione diffusa sui social dello, il nome del campione portoghese non compare. L’elenco dei giocatori scelti dal tecnico è il seguente: De Gea, Maguire, Martinez, B. Fernandes, Rashford, Eriksen, Fred, Dalot, Shaw, Sancho, McTominay. Confirmed: today’sline-up #MUFC #MUNBHA —(@ManUtd) August 7, 2022è in. Una sorta di punizione per il comportamento in occasione dell’ultima amichevole? Ten Hag lo aveva definito “inaccettabile“, aggiungendo che non lo avrebbe fatto passare sotto silenzio. Salvo, qualche giorno dopo, dirsi entusiasta del portoghese. L'articolo ...

