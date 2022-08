Manchester City, Guardiola dopo il 2-0 al West Ham: “Ottima partita”. E su Haaland… (Di domenica 7 agosto 2022) Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria del suo Manchester City sul campo del West Ham. Protagonista assoluto Erling Haaland, autore della doppietta decisiva. Il tecnico catalano ha parlato anche di lui: “Ha segnato due reti importanti sia per lui che per noi. Fa gol da quando è nato, non c’è motivo per cui non avrebbe dovuto farli anche con questa maglia“. Guardiola ha speso parole al miele anche in merito alla prova della squadra: “Prestazione eccellente, ovvero ciò che ci è mancato contro il Liverpool. Abbiamo disputato un’Ottima gara, creando molto contro una squadra che si difende bassa“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Pepha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria del suosul campo delHam. Protagonista assoluto Erling Haaland, autore della doppietta decisiva. Il tecnico catalano ha parlato anche di lui: “Ha segnato due reti importanti sia per lui che per noi. Fa gol da quando è nato, non c’è motivo per cui non avrebbe dovuto farli anche con questa maglia“.ha speso parole al miele anche in merito alla prova della squadra: “Prestazione eccellente, ovvero ciò che ci è mancato contro il Liverpool. Abbiamo disputato un’gara, creando molto contro una squadra che si difende bassa“. SportFace.

