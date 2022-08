Maltempo, riaperta SS51 di Alemagna sopra Cortina D'Ampezzo (Di domenica 7 agosto 2022) E' stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio la Strada statale 51 di Alemagna, chiusa venerdì a causa di una frana di ghiaia oltre Cortina D'Ampezzo, tra la località di Fiames e passo Cimabanche,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) E' stataal traffico nel primo pomeriggio la Strada statale 51 di, chiusa venerdì a causa di una frana di ghiaia oltreD', tra la località di Fiames e passo Cimabanche,...

