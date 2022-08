Maltempo al Nord, in Val Ferret frana danneggia acquedotto e lascia Courmayeur senz'acqua (Di domenica 7 agosto 2022) Ondata di Maltempo al Nord. Situazione critica in Trentino Alto Adige, Veneto e Valle d'Aosta. In Val di Fassa, dopo la bomba d'acqua che ieri sera ha provocato numerosi smottamenti nei... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 agosto 2022) Ondata dial. Situazione critica in Trentino Alto Adige, Veneto e Valle d'Aosta. In Val di Fassa, dopo la bomba d'che ieri sera ha provocato numerosi smottamenti nei...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, domenica #7agosto, in sette regioni ????? Ancora piogge e temporali al Nord e sulla T… - DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, venerdì #29luglio, in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolz… - scheerenberger : RT @Tg3web: Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino dove si lavor… - Mosange : RT @Tg3web: Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino dove si lavor… - bi_loriana : RT @tg2rai: #Meteo, danni in #TrentinoAltoAdige, #Veneto e #ValDAosta per l'ondata di maltempo con nubifragi e frane. Allerta domani in 7 r… -