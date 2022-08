Mahmood: “Da bambino vittima di bullismo, i preconcetti si combattono imparando insieme il rispetto” (Di domenica 7 agosto 2022) “vittima di bullismo? Certo, mi è successo quando ero piccolo. Quegli episodi mi hanno segnato, finché non ho avuto i mezzi per interpretarli e metterli alle spalle”. Sono passati pochi mesi da quando Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, ha conquistato Sanremo in duetto con Blanco, con il brano “Brividi“. E poi è arrivato a calcare anche il palco dell’Eurovision Song Contest. “Ci deve essere una tutela rivolta ai ragazzi in queste circostanze, e i preconcetti si combattono imparando insieme il rispetto”. Un messaggio che il cantante, italo egiziano, non si stanca mai di esprimere attraverso le sue canzoni. Lo farà anche il 7 agosto, al Gran Teatro Puccini i Torre del Lago (Livorno), con il “Ghettolimpo tour” dopo aver superato un’infezione alle corde ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) “di? Certo, mi è successo quando ero piccolo. Quegli episodi mi hanno segnato, finché non ho avuto i mezzi per interpretarli e metterli alle spalle”. Sono passati pochi mesi da quando Alessandro Mahmoud, in arte, ha conquistato Sanremo in duetto con Blanco, con il brano “Brividi“. E poi è arrivato a calcare anche il palco dell’Eurovision Song Contest. “Ci deve essere una tutela rivolta ai ragazzi in queste circostanze, e isiil”. Un messaggio che il cantante, italo egiziano, non si stanca mai di esprimere attraverso le sue canzoni. Lo farà anche il 7 agosto, al Gran Teatro Puccini i Torre del Lago (Livorno), con il “Ghettolimpo tour” dopo aver superato un’infezione alle corde ...

