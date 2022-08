Macchina: se parcheggi con il finestrino aperto, ecco la multa! (Di domenica 7 agosto 2022) Cosa accade se si lascia il finestrino aperto della propria automobile parcheggiata? Avviene il pagamento di una sanzione. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio il motivo di questa multa. Secondo la legge se si lascia l’auto in sosta con il finestrino anche parzialmente abbassato è una sorta d’istigazione al furto. Un qualcosa che non va fatto assolutamente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 agosto 2022) Cosa accade se si lascia ildella propria automobileata? Avviene il pagamento di una sanzione. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio il motivo di questa multa. Secondo la legge se si lascia l’auto in sosta con ilanche parzialmente abbassato è una sorta d’istigazione al furto. Un qualcosa che non va fatto assolutamente L'articolo proviene da Leggilo.org.

