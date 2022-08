L'unica possibilità per evitare il disastro, il post di Mentana sul Pd agita i social (Di domenica 7 agosto 2022) Il terremoto nella coalizione di centrosinistra è un regalo grosso come una casa a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. E a Enrico Letta ora non resta che rimangiarsi le dichiarazioni delle ultime settimane e tentare l'ultima carta, quella dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Una giravolta che al momento è difficile da ipotizzare, come ammette il direttore del Tg La7 Enrico Mentana che ha dedicato alla situazione politica in vista delle elezioni del 25 settembre un post su Facebook e Instagram. "Nelle elezioni politiche, come la storia insegna, non va mai a finire secondo le previsioni della vigilia. Però stavolta, a sette settimane dal voto, la coalizione di centro-destra, che già era favorita dai sondaggi, si ritrova con la prospettiva di gareggiare contro tre diverse aree, non apparentate tra di loro: un centro ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Il terremoto nella coalizione di centrosinistra è un regalo grosso come una casa a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. E a Enrico Letta ora non resta che rimangiarsi le dichiarazioni delle ultime settimane e tentare l'ultima carta, quella dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Una giravolta che al momento è difficile da ipotizzare, come ammette il direttore del Tg La7 Enricoche ha dedicato alla situazione politica in vista delle elezioni del 25 settembre unsu Facebook e Instagram. "Nelle elezioni politiche, come la storia insegna, non va mai a finire secondo le previsioni della vigilia. Però stavolta, a sette settimane dal voto, la coalizione di centro-destra, che già era favorita dai sondaggi, si ritrova con la prospettiva di gareggiare contro tre diverse aree, non apparentate tra di loro: un centro ...

borghi_claudio : @1Marzia2 @giulianol @cri_lavit @ayurbea @Gitro77 No direi di no... Quante possibilità ci sono che costoro prendano… - GiovaQuez : Dice Puzzer che ora parla 'da normale cittadino come gli altri'. Ma perché prima che era? 'Abbiamo visto in ItalEx… - lorepregliasco : Io sarei per votare in giornata unica dalle 7 alle 20 come in Francia, dando la possibilità di voto anticipato e vo… - tempoweb : L'unica possibilità per evitare il disastro, il post di #Mentana su #Pd e #M5s agita i social… - Peppezappulla : RT @ItalianoSebbene: @LucaBizzarri Probabile lo farà, perchè è l'unica flebile possibilità per la sx di avere uno straccio di competizione.… -