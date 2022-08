Luna, la prima sonda coreana è decollata da Cape Canaveral: nuove missioni all’orizzonte (Di domenica 7 agosto 2022) E’ decollata da Cape Canaveral nelle scorse ore la prima sonda con destinazione Luna della Corea del Sud. A bordo di un razzo SpaceX (l’agenzia spaziale di Elon Musk), Falcon 9, la sonda coreana è scattata dagli Stati Uniti aprendo così un nuovo capitolo nelle missioni spaziali dello stesso Paese. sonda Lunare Sud Corea, 6/8/2022 – Computermagazine.itDi preciso il Korea Pathfinder Lunar Orbiter, che come scrive RaiNews è conosciuto anche anche con il nome di Danuri, è stato lanciato alle 19:08 (ora della Florida), e a circa 40 minuti dal decollo è stato rilasciato ad un’altitudine di 1.656 chilometri, per poi viaggiare “su una traiettoria preprogrammata di trasferimento ... Leggi su computermagazine (Di domenica 7 agosto 2022) E’danelle scorse ore lacon destinazionedella Corea del Sud. A bordo di un razzo SpaceX (l’agenzia spaziale di Elon Musk), Falcon 9, laè scattata dagli Stati Uniti aprendo così un nuovo capitolo nellespaziali dello stesso Paese.re Sud Corea, 6/8/2022 – Computermagazine.itDi preciso il Korea Pathfinderr Orbiter, che come scrive RaiNews è conosciuto anche anche con il nome di Danuri, è stato lanciato alle 19:08 (ora della Florida), e a circa 40 minuti dal decollo è stato rilasciato ad un’altitudine di 1.656 chilometri, per poi viaggiare “su una traiettoria preprogrammata di trasferimento ...

