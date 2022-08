Luis Alberto Fiorentina, ottimismo per effettuare il grande colpo (Di domenica 7 agosto 2022) Il centrocampista della Lazio Luis Alberto vorrebbe rimanere in Italia, e la Fiorentina è intenzionata a piazzare il colpo Luis Alberto vuole rimanere in Serie A, aprendo orizzonti molto interessanti in casa Fiorentina. Come riportato da DiMarzio, i viola potrebbero spingere per compiere il grande colpo di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Il centrocampista della Laziovorrebbe rimanere in Italia, e laè intenzionata a piazzare ilvuole rimanere in Serie A, aprendo orizzonti molto interessanti in casa. Come riportato da DiMarzio, i viola potrebbero spingere per compiere ildi mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - Estadio_ED : Luis Alberto ultima su salida de la Lazio #SevillaFC - liberalalazio82 : Ma davvero state a rompe i coglioni a Luis Alberto? Ha espresso un desiderio, non si può fare? Bene resta a Roma e… - creador1996 : @cirelligianluc @d_arco75 Purtroppo hanno scambiato questo concetto o anche il semplice far notare che Luis Albert… - giuliogrigollo : @goodlifessl Facciamo scambio col city… Luis Alberto per De Bruyne -