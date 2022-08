Lorenzo Insigne papà, Jenny Darone è incinta: la dedica più bella (in campo) (Di domenica 7 agosto 2022) Doppio goal per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che ha segnato la sua prima rete nel Toronto e ha colto l’occasione per una dedica speciale a sua moglie. Infatti, il calciatore ha annunciato di aspettare il terzo figlio da Jenny Darone, dopo i piccoli Carmine e Christian. Lorenzo Insigne presto papà per la terza volta Un bacio al pallone messo sotto la maglietta. Così, nella maniera più dolce, Lorenzo Insigne ha annunciato la dolce attesa del terzo figlio. Jenny Darone sarebbe dunque incinta, anche se la coppia per il momento ha lasciato parlare le immagini di questa dedica, rimbalzata ovunque sul web. L’ex capitano del Napoli, in occasione ... Leggi su dilei (Di domenica 7 agosto 2022) Doppio goal per l’ex capitano del Napoli,, che ha segnato la sua prima rete nel Toronto e ha colto l’occasione per unaspeciale a sua moglie. Infatti, il calciatore ha annunciato di aspettare il terzo figlio da, dopo i piccoli Carmine e Christian.prestoper la terza volta Un bacio al pallone messo sotto la maglietta. Così, nella maniera più dolce,ha annunciato la dolce attesa del terzo figlio.sarebbe dunque, anche se la coppia per il momento ha lasciato parlare le immagini di questa, rimbalzata ovunque sul web. L’ex capitano del Napoli, in occasione ...

