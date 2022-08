Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #Longoria , pres. Marsiglia: ' #Sanchez vicino? Dipende dall' #Inter , stiamo parlando con lui' - cmdotcom : #Longoria , pres. Marsiglia: ' #Sanchez vicino? Dipende dall' #Inter , stiamo parlando con lui' - fcin1908it : Pres Marsiglia: 'Sanchez? Stiamo discutendo con lui, dipende dall'Inter e...' - FcInterNewsit : VIDEO - Longoria, pres. OM: 'Sanchez vicino? Dipende dall'Inter. Stiamo parlando con lui' - ilRomanistaweb : ??? Longoria (Pres. Marsiglia): '#Veretout è un giocatore di livello internazionale' E in risposta ai tifosi dell'OM… -

Calciomercato.com

Pablo, presidente del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Le parole dell'ex capo scout della Juve Pablo, presidente del Marsiglia ed ex capo scout della Juve ha parlato in un'intervista ai microfoni di Tuttosport. SERIE A ...Pablo, presidente del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Le parole dell'ex capo scout della Juve Pablo, presidente del Marsiglia ed ex capo scout della Juve ha parlato in un'intervista ai microfoni di Tuttosport. SERIE A ... Longoria, pres. Marsiglia: 'Sanchez vicino Dipende dall'Inter, stiamo parlando con lui' Poco prima dell'inizio del match contro lo Stade Reims, che segna il debutto nella Ligue 1 2022-2023 per l'Olympique Marsiglia, il presidente Pablo Longoria ha aggiornato sull'arrivo ...Poco prima dell'inizio del match contro lo Stade Reims, che segna il debutto nella Ligue 1 2022-2023 per l'Olympique Marsiglia, il presidente Pablo Longoria ha aggiornato sull'arrivo ...