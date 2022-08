LIVE – Roma-Shakhtar Donetsk 3-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di domenica 7 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Roma-Shakhtar Donetsk, amichevole precampionato 2022. Allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi di Mourinho affrontano gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nell’ultima amichevole in vista dell’inizio del campionato. Appuntamento oggi, domenica 6 agosto, alle ore 20:45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Roma-Shakhtar Donetsk 2-0 (19? Pellegrini, 41? Mancini, 46? aut Konoplia) 56‘ – Finisce qui la partita di Spinazzola, applausi per lui: dentro El Shaarawy 51‘ – La Roma ha iniziato la ripresa con alcuni cambi: dentro ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Latestuale di. Allo Stadio Olimpico dii giallorossi di Mourinho affrontano gli ucraini dellonell’ultimain vista dell’inizio del campionato. Appuntamento oggi, domenica 6 agosto, alle ore 20:45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA2-0 (19? Pellegrini, 41? Mancini, 46? aut Konoplia) 56‘ – Finisce qui la partita di Spinazzola, applausi per lui: dentro El Shaarawy 51‘ – Laha iniziato la ripresa con alcuni cambi: dentro ...

OfficialASRoma : ?? Presentazione: live sui nostri canali social ?? Partita: in Italia live su DAZN ?? Blanco: live sul nostro account… - angelomangiante : #Wijnaldum a Roma. Tutto confermato ? Live @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | L'attesa LIVE per #Wijnaldum dall'aeroporto di Ciampino: già un centinaio di tifo… - MahmoodStories : @ecirtaeb_ Ma non capisco... io ero sulla pagina tik tok della roma ma non c'era nessuna live.. ho aspettato da 10… - infoitsport : LIVE Roma-Shakhtar 1-0: gran gol di Pellegrini dopo un'azione corale -