LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Vinales vola nel warm-up, 12° Bagnaia. Dalle 14.00 la gara (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MOTO2 Dalle 11.10 E Dalle 15.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MOTO3 Dalle 10.20 E Dalle 12.20 11.01 Si ridesta Aleix Espargarò che con l’Aprilia, nonostante gli acciacchi, si è portato in sesta posizione a 0.667. 11.01 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:59.227 2 42 A. RINS +0.210 3 36 J. MIR +0.266 4 72 M. BEZZECCHI +0.341 5 20 F. QUARTARARO +0.663 6 41 A. ESPARGARO +0.667 7 89 J. MARTIN +0.677 8 88 M. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADIUP EDELLA MOTO211.10 E15.30 CLICCA QUI PER LADIUP EDELLA MOTO310.20 E12.20 11.01 Si ridesta Aleix Espargarò che con l’Aprilia, nonostante gli acciacchi, si è portato in sesta posizione a 0.667. 11.01 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:59.227 2 42 A. RINS +0.210 3 36 J. MIR +0.266 4 72 M. BEZZECCHI +0.341 5 20 F. QUARTARARO +0.663 6 41 A. ESPARGARO +0.667 7 89 J. MARTIN +0.677 8 88 M. ...

