LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna in DIRETTA | il via della gara alle 14 00 | Bagnaia a caccia del successo

Leggi su oasport

(Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI WARM UP EMOTO2 D11.10 E D15.30 CLICCA QUI PER LADI WARM UP EMOTO3 D10.20 E D12.20 13.14 Il ventitreenne transalpino ha tutte le carte in regola per vincere comunque, ma la dinamicasanzione potrebbe fargli perdere diverse posizioni e sappiamo bene quanto Yamaha fatichi a sorpassare concorrenti dal motore più potente. 13.11 In condizioni normali, ilde favorito per ilsarebbe stato Fabio Quartararo. Cionondimeno, il francese sarà costretto a scontare ...