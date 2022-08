LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: dalle 10.40 il warm-up, Bagnaia in cerca di feeling (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E GARA DELLA MOTO2 dalle 11.10 E dalle 15.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E GARA DELLA MOTO3 dalle 10.20 E dalle 12.20 10.30 Un eventuale successo di Zarco sarebbe la consacrazione di cui sopra. Il transalpino scatterà dalla pole position e cercherà di scrollarsi di dosso l’etichetta di “più Grande piazzato nella storia della classe regina”. 10.28 Francesco Bagnaia, invece, spera nel caldo. Sinora Pecco ha faticato a portare al limite la sua Ducati, ma i meteorologi prevedono per oggi un innalzamento delle temperature. Se questo dovesse verificarsi, allora ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADIUP E GARA DELLA MOTO211.10 E15.30 CLICCA QUI PER LADIUP E GARA DELLA MOTO310.20 E12.20 10.30 Un eventuale successo di Zarco sarebbe la consacrazione di cui sopra. Il transalpino scatterà dalla pole position e cercherà di scrollarsi di dosso l’etichetta di “piùde piazzato nella storia della classe regina”. 10.28 Francesco, invece, spera nel caldo. Sinora Pecco ha faticato a portare al limite la sua Ducati, ma i meteorologi prevedono per oggi un innalzamento delle temperature. Se questo dovesse verificarsi, allora ...

OA_Sport : #MOTOGP Seguite con noi la DIRETTA #LIVE del warm-up del #BritishGP: si comincia dalle 10.40, Bagnaia deve trovare… - Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoGP in te… - dianatamantini : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - gponedotcom : Ultima sessione di libere in Inghilterra per scegliere le gomme, oggi Zarco scatta in pole davanti a Vinales, in se… - corsedimoto : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… -