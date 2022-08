LIVE – Juventus-Atletico Madrid, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di domenica 7 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Juventus-Atletico Madrid, amichevole precampionato 2022. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo match amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Juventus-Atletico Madrid (Ore 18:00) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Latestuale di. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo matchprima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA(Ore 18:00) SportFace.

StefaniaStefyss : RT @MarcelloChirico: Alla fine l'amichevole #JuveAtleticoMadrid si gioca e noi saremo LIVE al termine della partita per commento a caldo??… - ZonaBianconeri : RT @MarcelloChirico: Alla fine l'amichevole #JuveAtleticoMadrid si gioca e noi saremo LIVE al termine della partita per commento a caldo??… - MarcelloChirico : Alla fine l'amichevole #JuveAtleticoMadrid si gioca e noi saremo LIVE al termine della partita per commento a cald… - ZonaBianconeri : RT @BrazzoDi: Da giovedì 11 agosto saremo live su #twitch per parlare di #Juve. Senza esprimere verità assolute, ma solo tanta passione per… - BrazzoDi : Da giovedì 11 agosto saremo live su #twitch per parlare di #Juve. Senza esprimere verità assolute, ma solo tanta pa… -