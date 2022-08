LIVE – Juventus-Atletico Madrid 0-0 | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 7 agosto 2022) Latestuale di. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo matchprima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-0 1? – Si parte! 17:55 – QUI le formazioni ufficiali 17:53 – La sfida, originariamente prevista per questa sera a Tel Aviv, è stata spostata a causa delle tensioni attualmente in corso in Israele. Si giocherà nella cornice del training center dei bianconeri, alla ...