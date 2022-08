LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: poker d’oro dell’Etiopia con Duguna, Eisa, Girma e Haylom. Gli Usa primi nel medagliere (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.56: Grazie per averci seguito e buonanotte! 0.55: Per oggi e per il Mondiale Under 20 è tutto, l’appuntamento con l’Atletica è per la prossima settimana con la Diamond League, poi dal 15 agosto con l’Europeo di Monaco 0.54: 7 oi, 4 argenti e 4 bronzi per gli Stati Uniti che sono primi nel medagliere dell’evento davanti a Giamaica ed Etiopia, entrambe con 6 ori 0.52: Oro per gli Stati Uniti con 3’04?47, argento per la Giamaica con il tempo di 3’05?72, bronzo per il Canada in 3’06?50, poi Spagna, Sud Africa e Giappone 0.51: Gli Stati Uniti vincono l’oro e anche il medagliere del Mondiale Under 20. Secondo posto per la Giamaica, seconda anche nel medagliere e bronzo per il Canada 0.51: Usa davanti, poi Sud Africa e Canada 0.50. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.56: Grazie per averci seguito e buonanotte! 0.55: Per oggi e per il Mondiale Under 20 è tutto, l’appuntamento con l’è per la prossima settimana con la Diamond League, poi dal 15 agosto con l’Europeo di Monaco 0.54: 7 oi, 4 argenti e 4 bronzi per gli Stati Uniti che sononeldell’evento davanti a Giamaica ed Etiopia, entrambe con 6 ori 0.52: Oro per gli Stati Uniti con 3’04?47, argento per la Giamaica con il tempo di 3’05?72, bronzo per il Canada in 3’06?50, poi Spagna, Sud Africa e Giappone 0.51: Gli Stati Uniti vincono l’oro e anche ildel Mondiale Under 20. Secondo posto per la Giamaica, seconda anche nele bronzo per il Canada 0.51: Usa davanti, poi Sud Africa e Canada 0.50. ...

