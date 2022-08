L’ira funesta del Pd per l’addio di Calenda a Letta. Volano insulti: «Cialtrone», «egoista» (Di domenica 7 agosto 2022) La porta sbattuta da Calenda il faccia a Letta fa scoppiare il finimondo in casa dei cosiddetti democratici. «Il leader di Azione parla di onore. Onore è rispettare la parola data. Un accordo, una firma, una stretta di mano tra persone leali e serie. Questo è onore. Il resto, compreso l’attacco alla destra e alla sinistra tutte uguali, è populismo. Populismo d’élite, ma pur sempre populismo» Lo si legge sui canali social del Pd a corredo di un video con stralci delle dichiarazioni dello stesso Calenda e di Letta. Calenda dice addio, Letta esplode Ed è proprio il segretario del Pd, in evidente difficoltà, uno dei primi a reagire. «Ho ascoltato. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 agosto 2022) La porta sbattuta dail faccia afa scoppiare il finimondo in casa dei cosiddetti democratici. «Il leader di Azione parla di onore. Onore è rispettare la parola data. Un accordo, una firma, una stretta di mano tra persone leali e serie. Questo è onore. Il resto, compreso l’attacco alla destra e alla sinistra tutte uguali, è populismo. Populismo d’élite, ma pur sempre populismo» Lo si legge sui canali social del Pd a corredo di un video con stralci delle dichiarazioni dello stessoe didice addio,esplode Ed è proprio il segretario del Pd, in evidente difficoltà, uno dei primi a reagire. «Ho ascoltato. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile persia. Noi andiamo avanti ...

