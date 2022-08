Letta-Si, Calenda medita lo strappo per puntare al 15% Gelmini: "Leadership a due, patti non rispettati" (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo l'accordo tra Letta e la Sinistra, il leader di Azione ha silenziato a sorpresa Twitter, parlerà in tv per chiarire le sue intenzioni. "Chiediamo di rispettare i patti: noi siamo i liberali, il Pd la sinistra" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo l'accordo trae la Sinistra, il leader di Azione ha silenziato a sorpresa Twitter, parlerà in tv per chiarire le sue intenzioni. "Chiediamo di rispettare i: noi siamo i liberali, il Pd la sinistra" Segui su affaritaliani.it

demagistris : Le facce di #Fratoianni e #Bonelli sono più serene, hanno ottenuto le due poltrone che li appagano. In ammucchiata… - matteosalvinimi : “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra… - matteosalvinimi : Calenda, quello che si è alleato con Letta, Di Maio e Speranza per salvare la poltrona, dice che “Salvini non lo vo… - ErmesFerrari4 : @ilgiornale Ma per fortuna c'è Calenda, Di Maio, Tabacci, Bonelli. Ora speriamo in Fratoianni ed eccoli con Letta p… - ninabecks1 : RT @aldotorchiaro: La gioiosa ammucchiata da guerra di #Letta mette insieme i leader di otto partiti e due sindacati. Vai a votare #Calenda… -