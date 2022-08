Letta disperato promette poltrone agli alleati: un seggio per tutti (Di domenica 7 agosto 2022) Un accordo a più punte, e più programmi, per battersi ad armi pari contro «le destre». In uno dei sabati più caldi dell'anno Enrico Letta vede prima i leader di Europa Verde e Sinistra italiana, poi Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, di Impegno civico. L'esito è un'alleanza elettorale, con il 20% dei collegi uninominali a disposizione del Pd assegnati a Ev-Si e con Impegno civico. Chiuso il quadro delle alleanze «rimbocchiamoci le maniche e andiamo in giro per il Paese a convincere gli italiani» tira le somme in serata il leader dem. «Un patto per la Costituzione. L'intesa con Europa Verde e Sinistra Italiana è per difendere la Costituzione. Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alle destre il potere di stravolgere la Carta» ha detto Letta. «Non sto parlando di un accordo ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Un accordo a più punte, e più programmi, per battersi ad armi pari contro «le destre». In uno dei sabati più caldi dell'anno Enricovede prima i leader di Europa Verde e Sinistra italiana, poi Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, di Impegno civico. L'esito è un'alleanza elettorale, con il 20% dei collegi uninominali a disposizione del Pd assegnati a Ev-Si e con Impegno civico. Chiuso il quadro delle alleanze «rimbocchiamoci le maniche e andiamo in giro per il Paese a convincere gli italiani» tira le somme in serata il leader dem. «Un patto per la Costituzione. L'intesa con Europa Verde e Sinistra Italiana è per difendere la Costituzione. Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alle destre il potere di stravolgere la Carta» ha detto. «Non sto parlando di un accordo ...

