Letta: “Accordo elettorale Pd-Verdi-SI per difendere la Costituzione” (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA – “Oggi sono contento di poter presentare qui, per parte nostra, questo Accordo elettorale che è necessario perché questa legge elettorale, nella parte uninominale, obbliga a fare accordi elettorali, la solitudine è penalizzante” e “porterebbe a un parlamento a trazione delle destre. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo difendere la Costituzione repubblicana”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in conferenza stampa al Nazareno insieme al co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “L’intesa” con Verdi e Sinistra Italiana “è completamente compatibile con quanto noi abbiamo negoziato martedì” con Azione e +Europa, “anche dal punto di vista dei numeri”, ha detto Letta. “C’è un’intesa ... Leggi su lopinionista (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA – “Oggi sono contento di poter presentare qui, per parte nostra, questoche è necessario perché questa legge, nella parte uninominale, obbliga a fare accordi elettorali, la solitudine è penalizzante” e “porterebbe a un parlamento a trazione delle destre. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamolarepubblicana”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoin conferenza stampa al Nazareno insieme al co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “L’intesa” cone Sinistra Italiana “è completamente compatibile con quanto noi abbiamo negoziato martedì” con Azione e +Europa, “anche dal punto di vista dei numeri”, ha detto. “C’è un’intesa ...

matteosalvinimi : “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio varca la porta del Nazareno: è l’immagine del giorno. Che permette – a sera – di far annunciare a Enr… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - FatalError___ : @szampa56 @CarloCalenda @pdnetwork Chi si deve vergognare è Letta: un giorno fa un accordo, il giorno dopo lo tradi… - renton1972 : RT @Libero_official: Definiva #Zingaretti 'uomo del passato' e affermava che #EnricoLetta 'non è d'accordo nemmeno con se stesso': le frasi… -