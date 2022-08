L’errore fatale di Letta: riesumare l’alleanza “contro” (Di domenica 7 agosto 2022) C’è una sorta di richiamo della foresta che da sempre riesce a cementare a sinistra le alleanze più eterogenee. Di fronte alla possibilità di perdere il potere si mettono fra parentesi tutte le differenze specifiche e tutte le precedenti e solenni affermazioni di identità. E ci si unisce spartendosi preventivamente seggi, poltrone, collegi. Non ci si pone certo il problema del governo futuro, né quello del programma. E ci si ritrova tutti in una felice ammucchiata. Così è successo anche questa volta con un accordo elettorale che va da Azione, che si dice liberale e draghiana, alla Sinistra Italiana e ai verdi, che si dicono anticapitalisti e giudicano il presidente del Consiglio poco più che un servo del capitale e un prodotto di banche e finanza. Di colpo, può capitare perciò che di “agenda Draghi” più nessuno parli, così come di identità e programma. E unico cemento diventi una ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 7 agosto 2022) C’è una sorta di richiamo della foresta che da sempre riesce a cementare a sinistra le alleanze più eterogenee. Di fronte alla possibilità di perdere il potere si mettono fra parentesi tutte le differenze specifiche e tutte le precedenti e solenni affermazioni di identità. E ci si unisce spartendosi preventivamente seggi, poltrone, collegi. Non ci si pone certo il problema del governo futuro, né quello del programma. E ci si ritrova tutti in una felice ammucchiata. Così è successo anche questa volta con un accordo elettorale che va da Azione, che si dice liberale e draghiana, alla Sinistra Italiana e ai verdi, che si dicono anticapitalisti e giudicano il presidente del Consiglio poco più che un servo del capitale e un prodotto di banche e finanza. Di colpo, può capitare perciò che di “agenda Draghi” più nessuno parli, così come di identità e programma. E unico cemento diventi una ...

mhmdasm55242148 : La compassione per l'errore è sbagliata e il percorso sbagliato è fatale - ghibellino01 : @lorepregliasco L'errore fatale per la sinistra è stato fare il Governo Conte 2 nel 2019. La solita paura per le el… - sluchetti : @luftbrucke @LaLaura68 @miskatos @AStramezzi @borghi_claudio @Miniver841 @carolpantanifi @gparagone @PuzzerStefano… - curiosamen : RT @raffyras: SVEGLIA GENTE ABBIAMO SBAGLIATO UNA VOLTA, CERCHIAMO DI NON RIPETERE L'ERRORE. ANCHE PERCHÉ A QUESTO GIRO SARÀ FATALE. SONO… - raffyras : SVEGLIA GENTE ABBIAMO SBAGLIATO UNA VOLTA, CERCHIAMO DI NON RIPETERE L'ERRORE. ANCHE PERCHÉ A QUESTO GIRO SARÀ FAT… -