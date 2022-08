(Di domenica 7 agosto 2022) L’esterno dellanon vede l’ora di ripartire. Con l’di portare i biancocelesti inTramiteStyle Radio, ha parlato l’esterno biancocelestitra obiettivi stagionali e voglia di vincere «Sono felice di come abbiamo iniziato e la strada è quella giusta. Se l’anno scorso ero carico per iniziare, quest’anno lo sono di più. Ho imparato un ruolo nuovo, posso attaccare, difendere e fare qualsiasi cosa. Voglio portare lain». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ha pian piano perso quota nelle gerarchie del Comandante. Le 6 presenze da titolare in campionato, condite dalle esclusioni contro Roma, Atalanta e Genoa sono un segnale forte sulle idee del ...Spagnoli che hanno l'di mantenere la categoria e lo faranno subito in casa contro il ... Difesa a 4 conche agirà da terzino destro, centrali l'ex Milan Alessio Romagnoli e Casale con ... Lazzari, obiettivo riportare la Lazio in Champions League L’esterno della Lazio Lazzari non vede l’ora di ripartire. Con l’obiettivo di portare i biancocelesti in Champions League Tramite Lazio Style Radio, ha parlato l’esterno biancocelesti Lazzari tra obie ...E' stato uno dei suoi fedelissimi alla Lazio, tanto che già l'estate scorsa si parlò di un suo possibile approdo all'Inter. Ecco i dettagli ...