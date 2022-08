L’atomica di Nagasaki e la Vergine Maria venuta dall’Italia (Di domenica 7 agosto 2022) Era il nove di Agosto del 1945 quando un altro ordigno atomico fu sganciato sul suolo Giapponese e più precisamente a Nagasaki città che fu fonte di ispirazione di Puccini per la sua “Madama Butterfly”. Fat Man così fu chiamata la bomba che in un primo momento era diretta in un altra citta’ del Giappone “Kokura” ma che per cattive condizioni metereologiche fu dirottata su Nagasaki. Fu il destino del fumo rilasciato dal vapore di un altro bombardamento avvenuto il giorno prima in un altra cittadina del suolo nipponico “Yahata” a salvare appunto la cittadina di “Kokura” che diventò invisibile ai bombardieri statunitensi che decisero di cambiare rotta dirigendosi su Nagasaki. Numerose sono le testimonianze varie di Hibakusha (sopravvissuti) ancora il destino fu a decidere la storia…Si i un’altra storia da raccontare è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Era il nove di Agosto del 1945 quando un altro ordigno atomico fu sganciato sul suolo Giapponese e più precisamente acittà che fu fonte di ispirazione di Puccini per la sua “Madama Butterfly”. Fat Man così fu chiamata la bomba che in un primo momento era diretta in un altra citta’ del Giappone “Kokura” ma che per cattive condizioni metereologiche fu dirottata su. Fu il destino del fumo rilasciato dal vapore di un altro bombardamento avvenuto il giorno prima in un altra cittadina del suolo nipponico “Yahata” a salvare appunto la cittadina di “Kokura” che diventò invisibile ai bombardieri statunitensi che decisero di cambiare rotta dirigendosi su. Numerose sono le testimonianze varie di Hibakusha (sopravvissuti) ancora il destino fu a decidere la storia…Si i un’altra storia da raccontare è ...

vaticannews_it : Il 6 agosto di 77 anni fa la città di #Hiroshima veniva distrutta da un’arma devastante: la bomba atomica. Il segre… - Talete1 : RT @RetePaceDisarmo: In tutta Italia ricordiamo Hiroshima e Nagasaki, per un mondo libero dalle #armi #nucleari L’atomica non è solo memori… - 2PacotoriousRic : Sappiate che esiste gente che giustifica l’atomica su Hiroshima e Nagasaki. “Era l’unico modo per terminare la guer… - tittimaestra : RT @RetePaceDisarmo: In tutta Italia ricordiamo Hiroshima e Nagasaki, per un mondo libero dalle #armi #nucleari L’atomica non è solo memori… - AntonioMaione19 : RT @gennaronapoli19: Il 6 agosto 1945 gli americani buttarono una bomba atomica su Hiroshima, 3 giorni dopo su Nagasaki Mi aiutate a ricor… -