L’annuncio di Pizzarotti: «Lista Civica Nazionale correrà con Italia Viva». Sta nascendo davvero il Terzo Polo? (Di domenica 7 agosto 2022) È arrivato il momento del Terzo Polo? L’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha annunciato che la sua Lista Civica Nazionale correrà con Italia Viva di Matteo Renzi alle prossime elezioni politiche: «Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista». Ad anticipare la creazione di questo asse era stata nella giornata di ieri l’agenzia stampa AdnKronos: insieme le due formazioni potrebbero superare quella soglia del 3 per cento necessaria per l’approdo tra gli eletti in Camera e Senato. Secondo gli ultimi sondaggi ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) È arrivato il momento del? L’ex sindaco di Parma Federicoha annunciato che la suacondi Matteo Renzi alle prossime elezioni politiche: «Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con laabbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista». Ad anticipare la creazione di questo asse era stata nella giornata di ieri l’agenzia stampa AdnKronos: insieme le due formazioni potrebbero superare quella soglia del 3 per cento necessaria per l’approdo tra gli eletti in Camera e Senato. Secondo gli ultimi sondaggi ...

