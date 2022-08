La Terra ha iniziato a ruotare più velocemente ma nessuno sa dire perchè (Di domenica 7 agosto 2022) C’è un mistero che sta tenendo occupate le giornate degli scienziati in queste ultime settimane: la Terra ha iniziato a girare più velocemente. Rotazione Terra, 6/8/2022 – Computermagazine.itProprio così, negli scorsi giorni, precisamente il 29 giugno del 2022, il nostro Pianeta ha completato un’intera rotazione in un tempo di 1.59 millisecondi in meno rispetto al solito, un dato emerso dalle misurazioni effettuate dal National Physical Laboratory del Regno Unito. Confrontando i numeri attuali con quelli di mezzo secolo fa, si evince che la Terra sta girando in maniera più veloce, ed è per questo che gli scienziati, come si legge su Fortune.com, starebbero pensando di introdurre una micro variazione dell’anno bisestile negli orologi, il secondo intercalare negativo. La Terra ha ... Leggi su computermagazine (Di domenica 7 agosto 2022) C’è un mistero che sta tenendo occupate le giornate degli scienziati in queste ultime settimane: lahaa girare più. Rotazione, 6/8/2022 – Computermagazine.itProprio così, negli scorsi giorni, precisamente il 29 giugno del 2022, il nostro Pianeta ha completato un’intera rotazione in un tempo di 1.59 millisecondi in meno rispetto al solito, un dato emerso dalle misurazioni effettuate dal National Physical Laboratory del Regno Unito. Confrontando i numeri attuali con quelli di mezzo secolo fa, si evince che lasta girando in maniera più veloce, ed è per questo che gli scienziati, come si legge su Fortune.com, starebbero pensando di introdurre una micro variazione dell’anno bisestile negli orologi, il secondo intercalare negativo. Laha ...

