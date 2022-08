La strade del turismo per salvare l'Italia da una disastrosa crisi economica (Di domenica 7 agosto 2022) I numeri della produzione industriale di giugno, inequivocabilmente, certificano l'inizio di un peggioramento che proseguirà fino ad almeno primavera prossima, con scarti in progressione, sempre che le tensioni tra Cina e Usa non si trasformino in qualcosa di ben più consistente e quindi pericoloso. Il dato di luglio, in uscita a settembre, dovrebbe assestarsi anno su anno su -1,6/1,8% per poi proseguire nei mesi successivi con il medesimo ritmo. Il secondo quadrimestre ha vissuto della catena di ordini dall'estero di fine anno scorso, ormai in esaurimento. A preoccuparsi particolarmente di una produzione industriale che rallenta vistosamente saranno le aree territoriali ad alta vocazione manifatturiera, con forti ripercussioni sull'occupazione, obbligando il ricorso alla cassa integrazione, e sui consumi, a loro volta già flagellati dall'inflazione galoppante. Sul combinato produzione ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) I numeri della produzione industriale di giugno, inequivocabilmente, certificano l'inizio di un peggioramento che proseguirà fino ad almeno primavera prossima, con scarti in progressione, sempre che le tensioni tra Cina e Usa non si trasformino in qualcosa di ben più consistente e quindi pericoloso. Il dato di luglio, in uscita a settembre, dovrebbe assestarsi anno su anno su -1,6/1,8% per poi proseguire nei mesi successivi con il medesimo ritmo. Il secondo quadrimestre ha vissuto della catena di ordini dall'estero di fine anno scorso, ormai in esaurimento. A preoccuparsi particolarmente di una produzione industriale che rallenta vistosamente saranno le aree territoriali ad alta vocazione manifatturiera, con forti ripercussioni sull'occupazione, obbligando il ricorso alla cassa integrazione, e sui consumi, a loro volta già flagellati dall'inflazione galoppante. Sul combinato produzione ...

