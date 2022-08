La spada di Damocle di Taiwan: mancano i piloti per i jet americani (Di domenica 7 agosto 2022) In attesa di capire come si svilupperanno le esercitazioni militari cinesi, e quali conseguenze porteranno con sé, Taiwan non esclude nessuna opzione dal tavolo. Accanto all’ipotesi secondo cui le imponenti manovre attuate dalla Cina nei pressi dell’isola non sarebbero nient’altro che una mera dimostrazione di forza, per giunta fine a sé stessa, c’è sempre l’ombra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 agosto 2022) In attesa di capire come si svilupperanno le esercitazioni militari cinesi, e quali conseguenze porteranno con sé,non esclude nessuna opzione dal tavolo. Accanto all’ipotesi secondo cui le imponenti manovre attuate dalla Cina nei pressi dell’isola non sarebbero nient’altro che una mera dimostrazione di forza, per giunta fine a sé stessa, c’è sempre l’ombra InsideOver.

