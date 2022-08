(Di domenica 7 agosto 2022) Festa all'Olimpico e ottime indicazioni per Mourinho nell'ultimo test dellaprima del debutto in campionato: finisce 5 - 0 l'amichevole contro lo. A segno nel primo tempo Pellegrini (19')...

sportli26181512 : La Roma si diverte con i Fantastici 4: cinquina allo Shakhtar: La Roma si diverte con i Fantastici 4: cinquina allo… - Gazzetta_it : La #Roma si diverte con i Fantastici 4: cinquina allo Shakhtar nell'amichevole. #RomaShakhtar - Kate16631 : Questa Roma si ??e ??ci diverte #RomaShakhtar 2-0 - Concerti_Parco : La musica aggrega, mescola, diverte. Nessuno meglio dei musicisti della #BarcelonaGipsyBalkanOrchestra può lasciare… - francescotirit1 : @claudiocerasa Ma la gente si diverte a scrivere cazzate? Mi sorge perfino il dubbio che la Meloni non dovrebbe ess… -

Tuttosport

Funziona lacon i "Fantastici 4" Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham: i tifosi, presenti in massa all'Olimpico (65mila), sognano.Laora si36' Conclusione di Matic dalla distanza, Abraham di tacco prova la deviazione. Di poco a lato 33' Dybala show: dribbling di tacco e sinistro sul primo palo, para Trupin 24' ... Roma, Wijnaldum si diverte e suda con Dybala e Zaniolo Shakhtar. È la serata della presentazione ufficiale della nuova Roma di José Mourinho. Dopo la prima stagione con lo ...Presentazione della nuova rosa e amichevole contro lo Shakhtar Donetsk per la Roma che termina 4-0 per i giallorossi ...