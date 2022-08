La politica come il Palio di Siena: ora siamo all’inizio della corsa (Di domenica 7 agosto 2022) di Stefania Rotondo Mio nonno, senese non di nascita ma di adozione, mi diceva sempre che “il Palio è come la vita”. Le dinamiche, l’uscita a sorte, il cavallo assegnato alla tratta, il posto al canape, la bravura nel saper superare gli ostacoli propri ma soprattutto dell’altrui. Se mio nonno fosse ancora vivo gli direi che il Palio è sì come la vita, ma ancor di più è la metafora della politica. Chi sta assistendo a questa folle campagna elettorale, come chi si appresta ad assistere al Palio di Siena, rischia di non comprendere due cose: il contesto e i protagonisti. I leader politici in questi giorni di agosto paiono come i capitani di contrada al Palio dell’Assunta, gente agitata che fa di tutto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) di Stefania Rotondo Mio nonno, senese non di nascita ma di adozione, mi diceva sempre che “illa vita”. Le dinamiche, l’uscita a sorte, il cavallo assegnato alla tratta, il posto al canape, la bravura nel saper superare gli ostacoli propri ma soprattutto dell’altrui. Se mio nonno fosse ancora vivo gli direi che ilè sìla vita, ma ancor di più è la metafora. Chi sta assistendo a questa folle campagna elettorale,chi si appresta ad assistere aldi, rischia di non comprendere due cose: il contesto e i protagonisti. I leader politici in questi giorni di agosto paionoi capitani di contrada aldell’Assunta, gente agitata che fa di tutto per ...

