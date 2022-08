La manicure che detta tendenza per agosto è floreale, ma non è l’unica (Di domenica 7 agosto 2022) L’ispirazione di certo non manca, neppure ad agosto: ma quali sono le tendenze unghie per il mese più caldo dell’anno? Qual è la manicure ideale da proporre in questo periodo? C’è chi li chiama stereotipi e chi evergreen. Anche la manicure di agosto punta alla tendenza floreale e soprattutto colorata, che si sposa ancor di più con l’abbronzatura tipica della bella stagione. Ma non è di certo l’unica ad ispirare le nail artist. Complici anche le star e le influencer, i social pullulano di proposte altamente glamour che non rinunciano al colore. Altre però optano per una manicure minimal chic, con nuance delicate che rasentano il nude effect come ad esempio Jennifer Lopez. Crediti: PexelsA pochissime ore dalle nozze con Ben Affleck, la cantante ha ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 agosto 2022) L’ispirazione di certo non manca, neppure ad: ma quali sono le tendenze unghie per il mese più caldo dell’anno? Qual è laideale da proporre in questo periodo? C’è chi li chiama stereotipi e chi evergreen. Anche ladipunta allae soprattutto colorata, che si sposa ancor di più con l’abbronzatura tipica della bella stagione. Ma non è di certoad ispirare le nail artist. Complici anche le star e le influencer, i social pullulano di proposte altamente glamour che non rinunciano al colore. Altre però optano per unaminimal chic, con nuance delicate che rasentano il nude effect come ad esempio Jennifer Lopez. Crediti: PexelsA pochissime ore dalle nozze con Ben Affleck, la cantante ha ...

zazoomblog : Avete visto la nuova manicure di Jessica Selassié? Semplice e con un dettaglio che non passa inosservato - #Avete… - Marteena84 : Ho fatto la doccia, la pedicure, la manicure , dato la crema viso, crema corpo, crema talloni, crema contorno occhi… - doublenationale : @LuisaPozzi2 Perché che hanno ? Me lo faccio io per questo nn sono perfette . Io nn vado dalla manicure - sore_bionda : io voglio così tanto bene al principino che se adesso mi posto anche solo la foto di una manicure io so già che scoppio a piangere - AntoCMILAN : Non vedo l'ora che sia la prossima settimana così finalmente vado dall'estetista a fare ceretta, manicure e pedicur… -