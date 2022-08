La legge elettorale spiegata da Berruto, lo spot boomerang del Pd sul «peggior regolamento mai conosciuto» per vincere lo Scudetto – Il video (Di domenica 7 agosto 2022) Per spiegare la legge elettorale con cui si andrà a votare il prossimo 25 settembre, il Pd si affida all’ex ct della nazionale di volley Mauro Berruto che viene citato nel tweet dei dem che accompagna lo spot: «il Rosatellum è il “peggior regolamento” che abbiamo mai conosciuto per una competizione elettorale». Gioverebbe ricordare al ct che quel pessimo regolamento è stato fortemente voluto anche dal Pd che lo ha votato nel 2017, ma tant’è queste sono regole e «piaccia o no – dice il responsabile per lo Sport dei dem – quest’anno si giocherà così». August 5, 2022 La lezione sulla legge elettorale si aiuta con una metafora calcistica: «Cambiano le regole della Serie A. Per ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Per spiegare lacon cui si andrà a votare il prossimo 25 settembre, il Pd si affida all’ex ct della nazionale di volley Mauroche viene citato nel tweet dei dem che accompagna lo: «il Rosatellum è il “” che abbiamo maiper una competizione». Gioverebbe ricordare al ct che quel pessimoè stato fortemente voluto anche dal Pd che lo ha votato nel 2017, ma tant’è queste sono regole e «piaccia o no – dice il responsabile per lo Sport dei dem – quest’anno si giocherà così». August 5, 2022 La lezione sullasi aiuta con una metafora calcistica: «Cambiano le regole della Serie A. Per ...

