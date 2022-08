La fortuna non si ricorda mai di questo segno, è il più sfortunato (Di domenica 7 agosto 2022) Gli astri ci svelano chi è il segno zodiacale più ignorato dalla fortuna. Non riesce mai a gioire, qualcosa gli va sempre storto. Non possiamo dire di essere tutti fortunati, la vita riserva qualche difficoltà a tutti, chi più chi meno, quel che è certo è che spesso si dimentica di uno dei segni dello L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 7 agosto 2022) Gli astri ci svelano chi è ilzodiacale più ignorato dalla. Non riesce mai a gioire, qualcosa gli va sempre storto. Non possiamo dire di essere tuttiti, la vita riserva qualche difficoltà a tutti, chi più chi meno, quel che è certo è che spesso si dimentica di uno dei segni dello L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CB_Ignoranza : Ha rifiutato la Juve per due volte perché 9 anni di Napoli, lui, non li dimenticherà mai. Dries Mertens continuerà… - GiovaQuez : Se metto insieme quelli di stamattina con quelli del pomeriggio dobbiamo uscire dal 5G, Unione Europea, Euro, Nato,… - ferrarivany : Non ho mai creduto nella fortuna, anzi negli anni ho conosciuto benissimo tutte sfortuna. Ma ho sempre cercato di c… - marsili_guido : @alessiaing1 Magari ... pensa a quando dovrò recuperare i sei mesi e mezzo di contributi lavorativi persi stando a… - FAIRYUNNIEQUE : @gingerfatui fin'ora ho perso il 50/50 solo nel banner di Itto (non la rerun) quindi vado avanti senza garantito hd… -