La compagna di Andrea Costantino: "Mio marito è prigioniero, lo Stato lo riporti a casa" (Di domenica 7 agosto 2022) «Lo Stato italiano mi aiuti a riportare mio marito in Patria. Non ce la facciamo più a saperlo prigioniero, anche se nell'ambasciata italiana negli Emirati arabi». A parlare con Libero è Stefania Giudice, compagna di Andrea Costantino, l'imprenditore milanese costretto ancora ad Abu Dhabi dopo quindici mesi di feroce prigionia a causa di accuse incredibili. L'uomo - racconta la sua compagna- fu prelevato a marzo 2021 da agenti degli Emirati Arabi a Dubai, davanti a Stefania e alla loro figlioletta Agata, che oggi ha cinque anni. «Furono momenti terribili, nessuno mi diceva perché lo avevano portato in prigione, poi cominciarono a parlare di storie di terrorismo, ma Andrea ha solo lavorato, con la sua attività commerciale nel mondo». In carcere ad Abu ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) «Loitaliano mi aiuti a riportare mioin Patria. Non ce la facciamo più a saperlo, anche se nell'ambasciata italiana negli Emirati arabi». A parlare con Libero è Stefania Giudice,di, l'imprenditore milanese costretto ancora ad Abu Dhabi dopo quindici mesi di feroce prigionia a causa di accuse incredibili. L'uomo - racconta la sua- fu prelevato a marzo 2021 da agenti degli Emirati Arabi a Dubai, davanti a Stefania e alla loro figlioletta Agata, che oggi ha cinque anni. «Furono momenti terribili, nessuno mi diceva perché lo avevano portato in prigione, poi cominciarono a parlare di storie di terrorismo, maha solo lavorato, con la sua attività commerciale nel mondo». In carcere ad Abu ...

TychoBrahe29 : @Andrea_82b15 Eravamo in lockdown quel giorno del cane e abbiamo iniziato a farceli da soli per impossibilità di al… - marcomarengo83 : Comunque #TIMSummerHits davvero da canale satellitare…penoso. Io quoto solo De Martino…la compagna Andrea Delogu an… - andrea_picchio : Sono passate le 22 ma l'asfalto e il muro del palazzo restano a 35 gradi. Quanto è lontano il mare e l'idea della b… - Desireee771 : @Faby32674787 @Investigsocial Ma taylor è l ex o compagna di Tony amico di andrea ahaha Tolto questo lei è con ami… - andrea_nicolai1 : Galassia Ruota di Carro @NASAWebb 500 milioni di anni luce dalla terra. era un tempo una normale galassia a spirale… -